Vader tegen Julen: ’Stil maar, je broertje zal helpen’

Reddingswerkers zoeken met man en macht naar de vermiste Yulen. Ⓒ EPA

De vader van Julen vraagt om niet meer in twijfel te trekken dat zijn zoon Julen in de put zit bij de familieboerderij in Totalán. „Mijn zoon zit daar, laat niemand dat betwijfelen. Ik wilde dat het waar was dat het onmogelijk was. Ik wilde dat ik daar zelf begraven was, en dat hij hierboven was, bij zijn moeder.”