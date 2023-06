Aanhoudingen na illegale rave op militair terrein in 't Harde

Op het feest waren op het hoogtepunt ongeveer drie- á vierhonderd mensen aanwezig, aldus een woordvoerder van de marechaussee. Rond 01.00 uur in de nacht kwam de melding erover binnen, en in de loop van de nacht is besloten in te grijpen. Zondagochtend rond 07.30 uur was het feest voorbij. Alle bestuurders zijn gecontroleerd op drugs en alcohol, voor zover bekend is daarbij niemand aangehouden.