Doodrijder Geel Hesje ’verdacht van moord’

Dat zegt advocaat Richard Wagemans, die de chauffeur uit Landgraaf bijstaat. Wagemans verwacht dat zijn cliënt pas over een jaar hoeft voor te komen, meldt het Algemeen Dagblad. Maar het misdrijf waarvan hij wordt verdacht, kan bij de zuiderburen bestraft worden met 30 jaar celstraf.

„Dan zakt de grond wel even onder je voeten vandaan hoor. Maar hij gaat maandag weer aan het werk. Thuiszitten heeft geen zin”, zegt Wagemans tegen de krant. Dinsdagavond werd D. door de Belgische justitie onder voorwaarden op vrije voeten gesteld, nadat hij zich kort daarvoor bij de Nederlandse politie had gemeld. Bij die vrijlating werd vermeld dat de chauffeur slechts beschuldigd werd van het toebrengen van lichamelijk letsel, zonder de intentie iemand om het leven te brengen.

Ingeslagen raam

Mocht D. inderdaad weer achter het stuur kruipen, dan moet hij dat wel in een andere vrachtwagen doen. De Scania waarmee hij vrijdagavond het dodelijke ongeval veroorzaakte, wordt nog onderzocht door de Nederlandse autoriteiten. Volgens Wagemans werd de ruit van de chauffeur kapotgeslagen en is hij vervolgens in paniek weggereden van de groep demonstrerende Gele Hesjes. „Ze hadden ploertendoders, sleutels, buizen. Dit zijn gewoon onderwereldfiguren.”

Advocaat Richard Wagemans was woensdagmorgen nog niet bereikbaar voor verder commentaar.