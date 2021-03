Verkenning uitgesteld tot na debat op woensdag

De gesprekken voor de verkenning gaan pas na het debat van woensdag verder, laten de nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) vrijdagmiddag weten.

De verkenners weerspraken eerder op de dag in een brief aan Kamervoorzitter Arib dat de positie van Omtzigt door een van de lijsttrekkers ter discussie is gesteld. „De passage berust volgens onze voorgangers op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media.”

Pieter Omtzigt is als ’onderwerp’ niet besproken met fractievoorzitters, aldus het duo. „Het was meer bedoeld als voorbereidingsnotitie,” aldus Koolmees. „Daarbij is gebruikgemaakt van allerlei bronnen, zoals kranten en talkshows.”

De verkenners betreuren dat „Omtzigt onderwerp is geworden van vertrouwelijke gesprekken”, benadrukt Van Ark. „Dat had niet mogen gebeuren.” Verkenners gaan niet over individuele Kamerleden, zeggen beiden.

Wie degene is geweest die de beruchte woorden ’Omtzigt, positie elders’ optekende, willen de twee niet kwijt. „Het is goed dat er een debat is aanstaande woensdag waar de twee oud-verkenners zelf ook bereid zijn een verklaring af te leggen.”

Opheldering bij debat

Jorritsma en Ollongren komen binnenkort zelf nog met een verslag over de gang van zaken. De twee zijn ook bereid om volgende week verantwoording af te leggen in een debat in de Kamer, waar inmiddels een meerderheid voor is. Bijkomend probleem daarbij is wel dat Ollongren deze week positief is getest op Covid-19.

De oppositie wil eerst opheldering van de opgestapte verkenners krijgen, voordat ze met de nieuwe verkenners gaan praten. Onder meer PVV en SP vinden dat eerst het vertrouwen moet worden hersteld.