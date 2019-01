Na ramp Genua: Italië sluit gammel snelwegviaduct

Het gaat om een viaduct bij Valsavignone, ruim tweehonderd kilometer ten noorden van Rome. Rossi’s bevel komt tijdens een onderzoek van justitie naar de instorting van een deel van deze autosnelweg in februari. De slechte toestand van een pijler van het viaduct is toevallig ontdekt door een man die op de grond naar champignons zocht, meldden Italiaanse media. Hij plaatste een afbeelding van de kennelijk door de tand des tijds aangevreten pijler van gewapend beton op sociale media.

In augustus begaf een pijler van een snelwegviaduct aan de westkant van het centrum van Genua het. De brug stortte in en meer dan veertig mensen verloren het leven. De brug vormde een cruciale schakel in het verkeer van Genua naar de luchthaven en de haven van de stad en in het verkeer tussen Frankrijk en Italië.