Moeder laat dochter (3) doodhongeren terwijl ze een week aan het feesten is

In de rechtbank bleek onder wat voor verschrikkelijke omstandigheden Kristina is achtergelaten. Het huis was steenkoud en lag vol met rommel. Voordat Maria ervandoor ging, had ze bovendien de hoofdkraan dichtgedraaid, zodat haar dochter geen toegang tot water had. De kleine hoeveelheid eten die was achtergelaten, wat yoghurt, kip en vlees, was bij lange na niet genoeg. In de rechtbank bleek dat Kristina uit pure wanhoop begonnen was met het eten van waspoeder.

Het lichaam van het meisje werd uiteindelijk gevonden door haar oma, die haar wilde feliciteren voor haar derde verjaardag. Tegen de vriendin bij wie Maria logeerde, had ze gezegd dat Kristina bij iemand was ondergebracht terwijl ze gingen feesten.

Ⓒ Facebook

Maria moet voor twintig jaar de cel in. Volgens psychiaters is ze volledig toerekeningsvatbaar. Ze toonde geen enkel berouw en huilde niet toen ze werd opgesloten. „Ze zei gewoon ijskoud: ’Ja, ik ben weggegaan, ik heb het water afgesloten en heb het kind alleen gelaten zonder water en eten’.” Maria zelf zei volgens The Sun in de rechtbank: „Ik heb nooit gewild dat ze dood zou gaan.”

De moeder van Maria, die het lichaam van haar kleindochter aantrof, is in shock. „Ik had nooit gedacht dat Maria tot zoiets in staat zou zijn. Als ik in de gaten had gehad dat er iets mis was, had ik de zorg voor Kristina overgenomen. Ze heeft gelogen dat alles goed ging. Ze heeft tegen iedereen gelogen.”