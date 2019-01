Moeder ernstig zieke Lorenzo (9) vraagt mensen kaartjes te sturen

Begin februari viert de jongen hopelijk zijn tiende verjaardag. „We weten niet hoelang Lorenzo nog te leven heeft, maar het gaat hard”, vertelt zijn moeder. Haar zoon lijdt aan de stofwisselingsziekte X-ALD. De ziekte zorgt ervoor dat hij als het ware kortsluiting krijgt in zijn hoofd, als gevolg van een tekort aan bepaalde eiwitten. „Zijn zicht, eten en drinken gaat moeizaam. Rechts is hij bijna verlamd en zelfstandig zitten wil niet meer.”

Lorenzo kreeg in 2016 al leukemie en een jaar later werd hij ook nog eens getroffen door de stofwisselingsziekte. Zijn familie hoopt nu dat hij zijn verjaardag, op 3 februari, toch nog mag meemaken. „We zullen van alle kaartjes die hij mag krijgen een super mooie slinger maken voor in zijn kamer.”

Verjaardagspost mag naar:

Lorenzo Snippe

Prinses Wilhelminastraat 22

7753 TM Dalerpeel