Guardia Civil ontkent vondst ’putjongetje’

De Spaanse nieuwssite El Español meldde dat Yulen zou zijn gevonden op een diepte van 73 meter onder de grond. De put zou 107 meter diep zijn, en op sommige plaatsen maar 25 centimeter breed.

Yulen viel zondag tijdens een familie-uitje in de put. De Guardia Civil zegt dat er nog geen sprake van is dat de jongen zou zijn gevonden. Een ploeg van ruim honderd man zoekt door.

Vanochtend werd bekend dat er zondag in de put DNA-resten zijn gevonden (vermoedelijk haar), die overeenkomen met die van Yulen en zijn ouders. Dat maakte de gedelegeerde van de regering vanochtend bekend.

De vader van het jongetje deed woensdag een emotionele oproep. “Stop niet met graven tot we Yulen hebben”. Jose Rosello zei dat tijdens een emotionele persconferentie op een steenworp afstand van de put waar zijn zoon in zit.

Hoop houden

Hij zegt hoop te hebben dat met alle hulp die er nu is, Yulen nu binnen de 24 tot 48 uur gevonden zal worden. “We zullen niet stoppen totdat we ons kind weer in de armen kunnen sluiten. Ik blijf hoop houden dat hij nog leeft”, zegt de handelaar uit de wijk El Palo in Malaga.

Hij zegt dat hij en zijn vrouw door een heel zwaar proces gaan – en dat het lijkt alsof ze al maanden doorbrengen bij de put. “Een eeuwigheid. Mijn vrouw is gebroken. We zijn dood – al vanaf het eerste moment”, zegt hij.

Hulp van een engel

Maar hij zegt ook dat hij lichtpuntjes ziet: ‘We hebben een engel die zal helpen mijn zoon hier zo snel mogelijk levend uit te krijgen", zegt hij, verwijzend naar zijn oudste zoon, die plotseling stierf aan een hartstilstand toen hij drie was.

Rosello en zijn vrouw krijgen steun van de vader van Mari Luz Cortés – een meisje dat elf jaar geleden verdween en werd vermoord. “Ik wil hem extra bedanken. Ik zou hier niet kunnen staan zonder hem aan mijn zijde. Heel veel mensen zeggen: ik begrijp je, ik ben ook vader. Maar ze kunnen het zich niet voorstellen. Hij is de enige die me in de ogen kan kijken en zeggen: ik weet wat je doormaakt.”

Onvoldoende machines

Hij bedankte alle reddingswerkers die zonder ophouden werken aan de redding van zijn zoon. Gisteren leverde Rosello nog kritiek op het reddingswerk. Hij zei dat iedereen zijn best deed, maar er niet gedaan werd wat nodig was, en er niet voldoende machines waren. Nu zegt hij: “Als ik geklaagd heb, dan is het niet omdat mensen niet hard werkten. Alleen omdat er niet genoeg machines waren. Ik weet dat iedereen keihard werkt: de brandweer en alle andere mensen.”

José en Vicky Rosello krijgen begeleiding van een team psychologen van de noodhulpdiensten. “Ik wil hen extra bedanken, ze doen geweldig werk, we krijgen indrukwekkend goede hulp. ”

Versterking

Inmiddels is er versterking gekomen voor de ruim honderd politieagenten en brandweer in de regio Andalusië, die al sinds zondagmiddag de tweejarige peuter proberen te ontzetten. Acht mijnreddingswerkers uit Asturias zijn ingevlogen, en ook zijn er Zweedse geo-radardeskundigen bezig de plek van de jongen te lokaliseren. Volgens de commandant van de Spaanse politie in Malaga, Jesus Esteban hebben meer dan zestig bedrijven vanuit de hele wereld hun hulp aangeboden.

Op dit moment zijn er twaalf verschillende ploegen aan het werk, die samen twee tunnels aanleggen, onder toezicht van een team ingenieurs.

Nog steeds is niet precies bekend waar Yulen zich precies in de put bevindt. Dat moet dieper dan 78 meter zijn – onder een laag harde aarde, waar een extractiebedrijf gisteren op stuitte.

LATER MEER