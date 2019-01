Spaanse site: putjongetje gelokaliseerd

Volgens de Spaanse nieuwssite El Español is Yulen gevonden, op een diepte van 73 meter onder de grond. De put zou 107 meter diep zijn, en op sommige plaatsen maar 25 centimeter breed.

Hij was zondag in de put gevallen. Onduidelijk is nog of het jongetje de val heeft overleefd.

Het nieuws is niet officieel bevestigd.

Aan de reddingsoperatie, die zondag 14 uur startte, namen meer dan honderd mensen deel. Al snel werd een snoeppapiertje en een haar gevonden. Uit DNA-test zou volgens de site gebleken zijn dat het inderdaad om een haar van Yulen gaat.

