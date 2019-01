Drenthe: We hebben onvoldoende beveiliging voor Van Gogh

Het kunstwerk is afkomstig van een 92-jarige Haagse dame. Het is een onbekend schilderij van een café-interieur dat sommigen doet denken aan het logement Scholte in Nieuw-Amsterdam. Daar verbleef Vincent van Gogh in 1883 en het is nu het Van Gogh Huis Drenthe. Van Goghs slaap- en werkkamer is er nagemaakt. Ook wordt er aandacht aan briefteksten van Van Gogh besteed.

Het schilderij is ook nog eens met Vincent gesigneerd. De vrouw koos voor het museum omdat ze een aantal jaren geleden zo onder de indruk was van het „kamertje van Van Gogh”, de persoonlijke rondleiding en de ontvangst.

Het schilderij is uitsluitend in familiebezit geweest en het vermoeden is dat het wel eens om een heel bijzonder en uniek werk zou kunnen gaan. Aan de onderkant is het schilderij beschadigd en in slechte staat, zo meldt RTV Drenthe.

Als het een echte Van Gogh blijkt te zijn, neemt het Van Gogh Huis maatregelen om het werk elders onder te brengen. Museummedewerker Jan Halfwerk: „We hebben wel beveiliging en die maakt een boel lawaai. Maar voor 112 gebeld is, zijn de dieven er al lang met het schilderijtje onder de arm vandoor”, zegt hij tegen de regionale zender.