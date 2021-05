Oud-politieman Brinkman vrijgesproken van lekken naar De Telegraaf

Hij werd vrijgesproken van de belangrijkste beschuldiging, dat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar een journalist van De Telegraaf. Bij de besloten politiebijeenkomst die Brinkman bijwoonde, waren nog 32 anderen aanwezig. Het is volgens de rechtbank niet vast komen te staan dat Brinkman het lek was.

Wel bewezen is volgens de rechtbank dat Brinkman in de politiesystemen informatie opzocht over drie mannen. Dat deed hij op verzoek van zijn vrouw, die de mannen signaleerde in de buurt van haar pas geopende kapsalon. Ze voelde zich daar onrustig over, omdat ze de mannen kende uit het verleden en wist dat ze in de drugshandel zaten.

Volgens de rechtbank had hij dat niet mogen doen en heeft hij daarmee schade toegebracht aan de reputatie van de politie.

In beginsel vond de rechtbank een taakstraf van twintig uur op z’n plaats, maar er was sprake van een aantal strafverminderende factoren. Zo vernietigde de politie de in beslaggenomen telefoon van Brinkman. Dat was onrechtmatig, vond de rechtbank. Ook heeft de zaak te lang voortgesleept en is Brinkman door zijn Bekende Nederlanderschap zwaarder getroffen dan de gemiddelde verdachte, waardoor de straf verder omlaag ging.

Brinkman liet na afloop weten ,,heel blij” te zijn met de uitspraak. Hij viel direct na het uitspreken van het vonnis met tranen in de ogen zijn vrouw in de armen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een gevangenisstraf van een half jaar tegen Brinkman. Het is nog niet bekend of het OM in hoger beroep gaat tegen het vonnis.