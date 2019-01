Een nieuwe Van Gogh... de droom van elk museum

Ⓒ Herman van Oost

AMSTERDAM - Het moet toch de droom zijn van elke museumdirecteur: een schilderijtje dat je cadeau hebt gekregen, blijkt een echte Van Gogh! Of deze droom uitkomt voor het Van Gogh Huis in Drenthe, zal de tijd moeten leren. „We hebben ons een boel werk op de hals gehaald, maar het is wel de moeite waard”, vindt Jan Halfwerk, voorzitter van de Stichting Van Gogh in Drenthe.