Fotograferen onder rok wordt strafbaar in UK

Gina Martin (26) zei „in de wolken te zijn” om haar anderhalf jaar durende campagne eindelijk te kunnen afsluiten, nadat het Britse hogerhuis dinsdag een wetsvoorstel had goedgekeurd om het zogenaamde ’upskirting’ als seksueel misdrijf strafbaar te stellen met maximaal twee jaar gevangenisstraf.

„We hebben het gedaan. We hebben ’upskirten’ tot een seksueel misdrijf gemaakt! Ik ben uitgeput en zo gelukkig”, zei ze op sociale media. Het wetsvoorstel – dat formeel nog moet worden goedgekeurd door de koningin – wordt gezien als een overwinning voor vrouwenrechtenorganisaties.

Eén op de vijf vrouwen in Groot-Brittannië heeft vanaf 16-jarige leeftijd te maken met een vorm van seksueel geweld, blijkt uit cijfers van de regering. Upskirten was al strafbaar in Schotland, Australië en Nieuw-Zeeland. In Nederland en België is het toegestaan te filmen en fotograferen in de openbare ruimte en dit geldt ook voor ’upskirts’. Justitie werkt momenteel aan een wet waardoor het filmen onder rokjes ook in Nederland strafbaar wordt.

Martin begon een petitie nadat ze in 2017 op een muziekfestival twee mannen had gezien die foto’s van haar kruis maakten. Toen ze aangifte deed bij de politie werd haar verteld dat ze niet veel kon doen omdat het beeld niet grafisch was. De petitie leverde ruim 100.000 handtekeningen op en kreeg uiteindelijk de steun van de overheid in juli.