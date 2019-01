Onderzoek naar bedelbrief Loterijverlies

Deelnemers aan de claimclub van Ferdy Roet werden woensdagmorgen per mail uitgenodigd “tenminste 20 euro” over te maken aan Loterijverlies. In de mail wordt opgesomd welke acties en procedures Loterijverlies afgelopen jaren heeft ondernomen tegen de Staatsloterij, die echter nog niet tot financieel resultaat hebben geleid. Daarom heeft Loterijverlies - naast de eerdere donaties van in totaal ruim zes miljoen euro - nieuwe bijdragen nodig.

De 196.000 deelnemers krijgen het verzoek om hun donatie niet over te maken aan Loterijverlies zelf, maar te storten op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor van de claimclub.

De toezichthoudende deken van de Orde van Advocaten van Noord-Holland, Monique Brink, laat in een reactie weten dat het inzamelen van geld via een derdengeldrekening van een advocaat niet is toegestaan. “Als dit zo is, is dit ontoelaatbaar. Hier is de derdengeldrekening niet voor bedoeld. Ondezoek zal volgen”.

Mark Raaijmakers, de advocaat van Loterijverlies, wenst geen commentaar te geven op de kritiek van de deken.

Loterijverlies oprichter Ferdy Roet werd afgelopen juli aangehouden op verdenking van het verduisteren van 2,8 miljoen euro van deelnemers van de claimstichting. Ook zou zijn onderneming ten onrechte geen btw hebben afgedragen. Bij de FIOD-actie werden destijds administratie, bankrekeningen en een Rolls Royce in beslag genomen. Roet zat vervolgens 31 dagen in volledige beperkingen, waardoor hij uitsluitend contact mocht hebben met z'n advocaat. Begin augustus werd hij weer vrijgelaten. Hij is volgens het OM nog wel verdachte.

Roet startte in 2008 met procederen tegen de Staatsloterij, toen bleek dat de loterij jarenlang had geadverteerd met onjuiste winkansen. Bijna 200.000 mensen sloten zich aan bij zijn stichting. In 2017 hij afgezet als bestuurder van de stichting Loterijverlies. Sindsdien opereert hij verder vanuit z’n gelijknamige bedrijf Loterijverlies BV.

Bekijk ook: Ferdy Roet onder vuur van Loterijverlies zelf