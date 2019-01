Beruchte ongeluksweg geeft gemeente hoofdbrekens

Naast de weg ligt een dijk. Vorige week vloog een bestuurder daar met zijn auto nog over de kop. Ook zondag was het weer raak op de Maatlanden. Een weggebruiker vloog in volle vaart tegen een lantaarnpaal die bij een vorig ongeval ook al geraakt was. Rond de kerstdagen ging het ook twee keer flink mis op de beruchte weg.

De gemeente staat voor een raadsel, meldt Dagblad van het Noorden. „Wij hebben op dit moment nog geen idee wat de oorzaak is van de stijging in het aantal ongevallen”, zegt een wethouder tegen de krant. Wel is duidelijk dat de veelal eenzijdige ongelukken gepaard gaan met een nat wegdek.

Het wegdek is daarom gereinigd en er worden stroefheidstesten gedaan. Daarnaast is een radarsysteem opgetuigd om het wegverkeer in de gaten te houden en snelheden te meten.