Amalia: ik ga nog steeds door een hele moeilijke tijd

Amalia bedankte voor alle steun die ze heeft gekregen. Op de vraag wat ze door de dreiging het meeste mist, hielp haar moeder een handje en nam de ietwat nerveuze prinses de suggestie over dat over straat kunnen gaan en door een winkel lopen is.

De vermoedelijke opvolger van Willem-Alexander had zich voorgenomen geen verdere details te geven over wat de dreiging voor haar toekomst betekent, behalve dat ze hoopt dat er snel verandering in de situatie komt. Over eventueel tijdelijk in het buitenland studeren, zei ze: „Ik studeer nu nog steeds aan de Universiteit van Amsterdam.” De reis naar het Caribische deel van het Koninkrijk was volgens haar een mooie gelegenheid om wat meer vrijheid te ervaren.

De Telegraaf meldde vorig jaar dat Amalia te maken heeft met een ernstige dreiging vanuit de zware criminaliteit. Politie en Openbaar Ministerie toonden zich ernstig bezorgd over haar veiligheid, na signalen dat kopstukken van de Mocro-maffia het op haar voorzien zouden hebben. Er wordt rekening gehouden met het plegen van een aanslag of een poging tot ontvoering. Om dezelfde reden waren er ook zorgen om de veiligheid van premier Rutte.

Tijdens het staatsbezoek aan Zweden in het najaar reageerden haar ouders op de berichtgeving. Máxima vermeldde toen dat haar dochter thuis woont op het paleis en niet in Amsterdam waar ze studeert. In de afgelopen maanden is er volgens Haagse bronnen weinig tot niets aan die situatie veranderd.

Beveiligd

De afgelopen weken werd het koninklijke gezin flink beveiligd tijdens hun bezoek aan de eilanden. Op Bonaire en op Sint Maarten was bijvoorbeeld zichtbaar veel politie op de been om de beveiliging te versterken en zo mogelijk te maken dat koning, koningin en prinses wel over straat konden en mensen ontmoeten. Ook was er bij programma-onderdelen aan zee regelmatig een schip van de kustwacht in de buurt.

Donderdagavond plaatselijke tijd (in Nederland is het vijf uur later) vloog het gezin met het regeringstoestel weer terug naar Nederland. Amalia pikt haar studie weer op en insiders verwachten dat ze na de intensieve trip naar het Caribisch gebied voorlopig weer de publicitaire luwte zal opzoeken.