Gestolen werk van Banksy teruggevonden in verlaten boerderij

De autoriteiten zeggen dat het kunstwerk is teruggevonden in een verlaten boerderij in de zuidelijke regio Abruzzen. De Italiaanse politie zou tijdens de operatie hebben samengewerkt met Franse collega's. Er worden donderdag meer details bekendgemaakt op een persconferentie.

De Banksy was oorspronkelijk geschilderd op een nooduitgang van de Bataclan. Het werk is vorig jaar losgezaagd en meegenomen. Het was een eerbetoon aan de negentig slachtoffers van de moordpartij in de concerthal.