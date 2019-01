Miljoeneninvestering voor stekkerauto’s

Het doel is om automobilisten op die manier massaal de stekkerauto in te krijgen. ,,Zo kan de overheid het goede voorbeeld geven’’, zegt staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken).

De schatting is dat de investering in ieder geval drie miljoen euro kost, meldt een woordvoerster van het ministerie. Die investering kan zelfs nog oplopen als plaatsing van de laadpalen ingewikkelder blijkt te zijn dan verwacht. De eerste 700 laadpalen worden in de eerste helft van dit jaar geplaatst.

Het Rijk heeft een van de grootste wagenparken van Nederland. In 2020 moet 20 procent van dit wagenpark elektrisch zijn. Vanaf 2028 worden er zelfs geen auto’s meer gekocht die rijden op diesel of benzine en zet de rijksoverheid in op een volledig emissieloos wagenpark.

In het klimaatakkoord dat vlak voor de kerst werd gepresenteerd staan ook tal van maatregelen om automobilsten op e-auto’s te laten overstappen. Tegen deze plannen is veel verzet. Er komen subsidies tot 6.000 euro voor stekkerauto’s, maar het geld voor deze subsidies komt vooral uit de broekzakken van diesel- en benzine auto’s. Zo gaan hun brandstofprijzen omhoog, komt er een nieuwe taks van 25 euro op autobezit. Ook bij de aanschaf van auto moet een extra innovatietaks van 350 euro worden afgetikt.

Niet alleen het optuigen van het e-subsidiecircus stuit op veel verzet, dat doen ook de catalogusprijzen van elektrische auto’s. Zelfs voor de kleinste stekkerwagens moet nog steeds een bedrag van minstens 30.000 euro worden betaald. Ook met de maximale subsidie van 6000 euro ligt dit voor veel Nederlanders nog ver buiten hun financiële bereik.

