Bergkamp: onderzoek naar Arib zorgvuldig en rechtmatig

„Het Presidium is van mening dat het besluit tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de anoniem ontvangen signalen zorgvuldig en rechtmatig tot stand is gekomen”, zegt voorzitter Bergkamp desondanks. „Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid die wij hebben willen betrachten in deze gevoelige zaak is het Presidiumbesluit toch uitgelekt voordat mevrouw Arib persoonlijk op de hoogte is gesteld. Dat is zeer betreurenswaardig.”

Ook binnen de ambtelijke organisatie is onrust ontstaan door de berichtgeving, zegt Bergkamp. „Het onderzoek naar de signalen genoemd in de brieven moet nog van start gaan. Hoewel mevrouw Arib besloten heeft terug te treden, zal het onderzoek doorgang vinden. Over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, vindt nog overleg en besluitvorming plaats.”

Volgens Bergkamp was het niet zorgvuldig geweest om Arib te informeren dat er een onderzoek zou worden ingesteld, voordat dat besluit formeel was genomen. „Vanzelfsprekend wordt diegene wel geïnformeerd zodra tot het instellen van een onderzoek is besloten.” Toch moest Arib dat van journalisten horen.

’Onveilige werkomgeving’

Het presidium openbaart informatie die aanleiding is geweest voor het onderzoek naar Arib. „Hoewel de brief anoniem is, bevat ze concrete en duidelijke signalen die aangeven dat er mogelijk sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving”, aldus voorzitter Bergkamp over klachten. „De in de brief beschreven voorvallen zijn bevestigd door de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer en passen bij eerdere (concrete en ernstige) signalen van een onveilige werkomgeving. Vanuit juridisch oogpunt neemt het signaal daarmee in gewicht toe.”

Volgens Bergkamp moest er worden ’gehandeld’. „Dit betekent dat op basis hiervan op de Tweede Kamer als werkgever een plicht rust tot handelen. Dat wil zeggen dat er onderzoek gedaan moet worden naar de juistheid van omschreven voorvallen en geschetste sociale onveiligheid en nagegaan dient te worden of nazorg moet worden verleend aan betrokken medewerkers.”

Het zou gaan om ’een substantieel aantal werknemers’. „In de brief wordt melding gemaakt van het vertrek van 28 medewerkers. De anonieme brief vraagt er aandacht voor dat de staf van de ‘Tijdelijke commissie corona’, waar mevrouw Arib voorzitter van is geworden, mogelijk in een onveilige en te belastende werkomgeving moet opereren.”

Uit de brief van het presidium blijkt dat onderzoek naar Arib al langer boven de markt hing. Het Kamerbestuur heeft namelijk vier keer vergaderd over een ontvangen anonieme brief, op 14, 19, 26 en 28 september. Er is toen besloten om niet naar de ‘gewone’ advocaat van de Tweede Kamer te stappen voor advies, maar naar de landsadvocaat omdat het ‘een arbeidsrechtelijke casus’.

’Lekken is kwalijk’

Afgelopen woensdag lekte uit dat er een extern onderzoek komt naar een vermeend schrikbewind van oud-Kamervoorzitter Arib, terwijl Arib zelf niet was geïnformeerd. Bergkamp noemt het ’zeer kwalijk dat vertrouwelijke informatie is gelekt’. „Het doet geen recht aan de medewerkers over wie de (vermeende) signalen zijn afgegeven, het raakt de positie van de voormalig Kamervoorzitter en het schaadt het aanzien van de Tweede Kamer.”

Verschillende oppositiepartijen hadden Bergkamp al gevraagd om aangifte te doen van het lek in NRC. Arib maakte zaterdagavond bekend op te stappen als PvdA-Kamerlid. Zij voelde zich ’voor de bus gegooid’ door D66’er Bergkamp en spreekt van een politieke afrekening.

Het lekken van vertrouwelijke informatie is strafbaar. Op dit ambtsmisdrijf staat maximaal een jaar gevangenisstraf of een geldboete van 22.500 euro. Meestal doet de Rijksrecherche onderzoek in dit soort zaken, maar het lukt zelden om een schuldige aan te wijzen.

Het presidium heeft zaterdagochtend besloten aangifte te doen vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie, werd zondag al bekend. Volgens Bergkamp is brsloten aangifte te doen bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissement Den Haag.