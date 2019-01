Advocaten dreigen met staking om rechtshulp

Onder meer Spong Advocaten, de gebroeders Anker & Anker, Bénédicte Ficq en advocaat Jan-Hein Kuijpers sluiten zich in verklaringen bij hem aan.

In een brief aan de Raad voor Rechtsbijstand rekent Janssen voor dat in dergelijke zaken de advocaten sterk onderbetaald worden als rechtsbijstand niet wordt vergoed. Zo was het uurtarief in een ontnemingszaak slechts 15 euro, waar het met rechtsbijstand 70 euro zou zijn geweest.

De vergoeding ligt volgens hem ver onder de kostprijs. „Zo kan het niet langer”, stellen ook andere advocaten op Twitter.