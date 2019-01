Lot 50 mensen na aanslag op hotel onduidelijk

Veel hotelgasten verstopten zich toen het geweld losbarstte, of sloten zichzelf bijvoorbeeld op het toilet op. Vijf terroristen vielen dinsdag het luxueuze complex aan, inclusief het hotel DusitD2. Zeker veertien mensen zijn daarbij gedood. Ook de vijf daders zijn gedood volgens de autoriteiten in het Oost-Afrikaanse land. Volgens plaatselijke media in Nairobi zijn woensdag twee mensen gearresteerd, verdacht van betrokkenheid.

De daders zijn soennitische extremisten van de uit Somalië afkomstige beweging al-Shabaab (de Jongeren) die al sinds 2006 dood en verderf zaait in Oost-Afrika. Zo pleegde al-Shabaab in september 2013 al een aanslag in Nairobi op een winkelcentrum dat toen gedeeltelijk instortte. Daarbij werden 67 mensen om het leven gebracht en werden ook de vier terroristen gedood.

