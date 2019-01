Niet Nederlands spreken, toch bijstand

Het CBS heeft op verzoek van de staatssecretaris onderzoeken gedaan naar de uitvoering van het bijstandsbeleid. Daaruit blijkt dat maar 60 procent van de gemeenten eisen dat een bijstandsgerechtigde een tegenprestatie levert. Zoals bijvoorbeeld koffieschenken in een buurthuis.

Daarnaast kunnen gemeenten de bijstand verlagen als mensen de taal niet spreken. Dat blijken ze massaal niet te doen. Van de bijstandsgerechtigden bleken er circa 36.300 de taal onvoldoende te beheersen, dat is 8 procent van de bijstandstrekkers. En bij 17 procent van deze groep is niet eens in kaart gebracht of ze wel Nederlands spreken. Toch zijn maar 150 mensen gekort op hun uitkering vanwege het niet beheersen van de taal.

Taaleis

Staatssecretaris Van Ark vindt dat de gemeenten het landelijk beleid gewoon moeten uitvoeren. Ze gaat in gesprek met de gemeenten. Ze moeten het beleid met de taaleis en de tegenprestatie uitvoeren, anders ’zal ik niet terugdeinzen voor verdergaande maatregelen’, zegt ze in een toelichting tegen De Telegraaf. Ze zegt dat ze dan ’wettelijke of financiële maatregelen’ kan nemen richting de gemeenten die het beleid niet uitvoeren. „Mijn handen jeuken.”

Volgens Van Ark is het nodig dat sommige mensen ’een stok achter de deur’ hebben bij het leren van de taal. Als die nu niet hun best doen om de taal te leren, komen ze daar gewoon mee weg. En wie de taal niet leert, blijft meestal op kosten van de belastingbetaler in de bijstand, weet de VVD-bewindsvrouw. Ze ziet bovendien dat mensen die een tegenprestatie voor de bijstand gevraagd wordt, weer zien dat ze nuttig zijn en zo waarschijnlijk uiteindelijk ook makkelijker weer aan het werk komen.

Koersverandering

De bewindsvrouw geeft toe dat het niet de eerste keer is dat blijkt dat gemeenten dit beleid niet uitvoeren. Al is er nu echt volledig onderzoek naar gedaan. „Vorig jaar zei ik toen dit bleek dat er werk aan de winkel is. Nu blijkt dat de winkel nog dicht is.” Van Ark wil daarom dat er dit jaar echt een koerswijziging komt bij de gemeenten en zal dat dus, zo nodig, afdwingen.