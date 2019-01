Zes jaar geëist tegen moeder die eigen baby doodde

R. heeft ook een nu 7-jarige zoon, die alleen met zijn overleden broertje thuis was toen de politie afkwam op een melding over een gedood kind. Het jongetje lag in de slaapkamer van de ouders op zijn buik op bed en kon niet meer worden gereanimeerd.

De Italiaanse woonde nog maar kort in Nederland en voelde zich hier geïsoleerd. Volgens deskundigen verkeerde ze in een diepe depressie toen ze het kind doodde. Directe aanleiding was de ontdekking via een DNA-test dat haar partner niet de vader van het kind was, maar een man met wie ze een buitenechtelijke relatie had gehad.

De officier vroeg om vrijspraak voor moord, omdat R. het kind niet met voorbedachten rade heeft gedood. Ze moet volgens het Openbaar Ministerie wel worden veroordeeld wegens doodslag. De officier hield er in de strafeis wel rekening mee dat R. leed aan een depressie en zelfmoordgedachten had, en dat ze sterk verminderd toerekeningsvatbaar is.

De uitspraak is op 30 januari.