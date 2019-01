’Trucker uit Landgraaf handelde uit angst’

De 50-jarige Belg Roger (l.) die omkwam bij een Gele Hesjes-blokkade vlak over de grens in België. Ⓒ NIEUWSBLAD

LUIK - De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een ’geel hesje’ in België, is vrijdagavond van de plek des onheils weggereden uit angst voor agressieve omstanders. Hij reed weg nadat het zijraam van zijn truck was kapotgeslagen en zijn aanvallers zich op de voorruit richtten. De chauffeur dacht dat hij tegen een wegversperring was opgebotst.