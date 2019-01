Iran wil vrijlating opgepakte journalist in VS

PressTV zei eerder woensdag dat tv-anchor en documentairemaakster Marziyeh Hashemi zondag is gearresteerd op Saint Louis Lambert International Airport en wordt vastgehouden in Washington. Ze is niet formeel aangeklaagd.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zei dat de arrestatie „onaanvaardbaar” is en riep Washington op om „dit politieke spel” te beëindigen. Zarif zei volgens persbureau ISNA ook dat Hashemi’s echtgenoot Iraans is, zodat haar het Iraanse staatsburgerschap is verleend.

PressTV verklaarde op haar website dat „Hashemi, een moeder en een grootmoeder, is afgereisd naar de Verenigde Staten om haar familieleden te bezoeken, inclusief haar broer, die aan kanker lijdt.”