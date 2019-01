May: verkiezingen laatste wat we doen moeten

Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse premier Theresa May heeft in het parlement betoogd dat vervroegde verkiezingen houden het laatste is wat de Britten nu moeten doen. Een stembusgang vertraagt de brexit en maakt de onzekerheid alleen maar groter, aldus May, die dinsdag in hetzelfde Lagerhuis een historische nederlaag leed over haar brexitplan.