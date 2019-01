Ⓒ AFP

MELBOURNE - Prominente commentatoren verklaarden ineens dat ze een grandslamtoernooi kan winnen. Rekenmeesters hadden uitgezocht dat ze binnenkort op de eerste plek van de wereldranglijst terecht kan komen. Maar Kiki Bertens is niet ineens een supermens geworden, zo bleek ook in de tweede ronde van Australian Open. Ze is nog steeds kwetsbaar.