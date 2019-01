Overlever 9/11 alsnog gegrepen door islamitisch geweld

Jason Spindler Ⓒ Facebook

Nairobi - De Amerikaanse entrepeneur en weldoener Jason Spindler (40) overleefde in 2001 de aanslag op de Twin Towers, maar was gistermiddag weerloos tegen de islamitische terreur op het Dusithotel. Spindler was ceo van I-Dev International en investeerde daarmee in Keniaanse ondernemers die zich begeven in groeimarkten.