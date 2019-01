Nederlanders redden leeuw van markt Irak: ’Heel, heel mager’

De Nederlanders wendden zich tot Stichting Leeuw. „Ze zeiden: we hebben hier een leeuw in een schrijnende situatie aangetroffen op een markt”, vertelt directeur Robert Kruijff erover. „Het had hen zo aangegrepen, dat ze zeiden: hier gaan we wat aan doen.”

De groep, in het dagelijks leven actief bij de marechaussee, schakelde direct na hun vondst de Iraakse autoriteiten in. Die hebben het dier in beslag genomen. „Nu krijgt hij rood vlees, eindelijk. Je moet je voorstellen: een leeuw heeft iedere dag vijf kilo rood vlees nodig. Ga dat eens in Irak doen... Een dure hobby. Vaak krijgen ze kip of slachtafval – en ook nog te weinig.”

Het dier is sterk vermagerd. Bekijk ook de video hieronder. Ⓒ Stichting Leeuw

Inzamelingsactie geslaagd

De opvang voor het dier is nu tijdelijk. Uiteindelijk moet de leeuw naar Nederland; daarvoor is een inzamelingsactie gestart waarbij het streefbedrag van 8.000 euro al is gehaald. Er is zelfs 1.200 euro ’te veel’ opgehaald.

„Nou, een leeuw kost zeker 10.000 euro per jaar en een leeuw in gevangenschap wordt ongeveer 18 tot 20 jaar. Deze is 1 jaar. Tel maar uit”, reageert Kruijff, die zelf ook een inzameling op Facebook lanceerde. „Mensen komen vaak een leeuw brengen en regelen het voor een paar duizend euro. Maar dan begint het pas.”

De marechaussee laat weten dat ’Operatie Simba’ een privé-initiatief is, maar dat de actie een warm hart wordt toegedragen. Bekijk hieronder hoe het dier werd aangetroffen:

Semi-wild

Op de pagina van de inzamelingsactie wordt gesteld dat men het dier terug wil brengen in de natuur. Helemaal in het wild is geen optie, maar Stichting Leeuw probeert dieren zo veel mogelijk terug te brengen naar hun oorspronkelijke leefomgeving, vertelt directeur Kruijff. „We hebben er nu 35 hier en 10 in Afrika. Die worden gevoerd, maar leven wel op de savanne.”

Dit jaar staan er nog bijzondere projecten op het programma; via Nederland worden de dieren, waar mogelijk, teruggebracht naar ’huis’. „We willen nog Siberische tijgers naar Rusland brengen en maandag zit ik in Gambia, waar we met de overheid praten over een nieuw programma. Het toerisme bloeit daar, maar de leeuw is er verdwenen. We willen die herintroduceren.”

’Het kan snel’

De vermagerde leeuw kan nu wat aansterken voor de oversteek. Zo’n transport heeft normaal veel voeten in de aarde: de stichting moet in Irak een exportlicensie aanvragen, in Nederland importpapieren regelen, het dier onderwerpen aan een gezondheidstest en inenten tegen ziektes, de NVWA inlichten en daarna nog het transport zelf.

„Maar nu hebben de Iraakse autoriteiten en Nederland hun medewerking al toegezegd. Defensie wil het transport regelen. Ik hoop dat het hele circus zo’n zes tot acht weken duurt”, aldus directeur Kruijff.