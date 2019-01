May overleeft aanval van Corbyn

De Labour-leider kondigde de motie aan vlak nadat May haar historisch grote nederlaag had geleden in het Britse Lagerhuis. ’Haar’ Brexit, de deal die ze met de EU had gesloten, was daarmee van de baan.

Sinds het verwerpen van plan-May dreigt het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks naar een harde Brexit, waarbij er geen afspraken worden gemaakt, of naar nieuwe verkiezingen te worden gedreven.

Corbyn hoopt op nieuwe verkiezingen. Hij had eerder vandaag gezegd dat het land nu door ’een zombieregering’ wordt geleid en dat premier May totaal geen controle meer over de gebeurtenissen heeft.

Verkiezingen zijn het laatste wat we willen, vindt May. Een stembusgang vertraagt de brexit en maakt de onzekerheid alleen maar groter, betoogde zij.

Reactie na overleven motie

Nu Theresa May mag aanblijven als Britse premier, wil ze meteen praten met de leiders van andere partijen. De eerste gesprekken zijn volgens haar al op woensdagavond. „We moeten oplossingen vinden die steun krijgen in het Lagerhuis”, zei May.