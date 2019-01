Krikke overtuigd dat vreugdevuren veilig waren

Ze zei dat woensdag na forse kritiek vanuit de gemeenteraad over haar optreden vlak nadat er een vonkenregen over Scheveningen was getrokken en flinke schade had aangericht. „Dacht u echt dat als ik er niet van overtuigd was dat het veilig zou zijn, dat ik dan niet zou ingrijpen?” stelde Krikke.

Vanwege de omvalrisico’s van de hoger geworden brandstapels had ze wel de veiligheidszone rond de stapels uitgebreid, zei ze. Na vragen van de PVV ontkende Krikke dat ze een negatief advies had ontvangen en dat ze het aansteken van de boel er doorheen had gedrukt, zoals anonieme bronnen in media hadden gemeld.

Verder stelde Krikke dat ze niemand de schuld heeft willen geven van het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen. Vooral de oppositie had de burgemeester ervan beticht de schuld af te schuiven op de bouwers. Volgens haar was al bekend dat de stapels te hoog waren en had ze daarover op oudjaarsdag bij de bouwers haar teleurstelling uitgesproken. „Maar ik heb nooit gezegd dat de vonkenregen met de hoogte van de stapels te maken had.”

Krikke wees erop dat de brandstapel in Scheveningen zich heel anders gedroeg dan die in Duindorp iets verderop, waar veel minder vonken waren. „Dat is gek en ik ben benieuwd hoe dat kan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zal ook dat bekijken.” Ze erkende dat de communicatie over het onderzoek „rommelig is verlopen.” Ze is blij dat de OVV ook haar rol en acties onder de loep neemt. Ze verwacht de uitkomsten in het najaar.

Het convenant van de bouwers met de gemeente zal ze vertrouwelijk ter inzage leggen voor de gemeenteraad, maar ze wil het niet openbaar maken. In de raad was er verbazing dat er nooit een vergunning was verstrekt voor de vreugdevuren, zoals bij evenementen altijd het geval is.

Bekijk ook: Krikke vuur aan schenen gelegd over vonkenregen

Bekijk ook: OvV doet onderzoek naar vreugdevuren Den Haag

Bekijk ook: Welkom in de wereld van Burgemeester Brekebeen