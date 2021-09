Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is gewoon niet praktisch als je het niet weet’ Experts: registratieplicht coronaprik voor medewerkers in de zorg

Door Martijn Schoolenberg

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Er moet binnen zorginstellingen een registratieplicht komen voor medewerkers, zodat duidelijk is of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Daarvoor pleiten meerdere leden van het Outbreak Management Team en experts van daarbuiten. „Daarmee kun je controle houden over de pandemie.”