Eigen sperma niet zaligmakend als injectie

Een 33-jarige man had bij dokters geklaagd over ernstige, plotselinge pijn in de onderrug. Hij had getraind met zware gewichten, zo schrijft de Irish Examiner op basis van een publicatie in het Irish Medical Journal. De krant zet het artikel in de sectie ’breaking news’.

Dokters troffen bij een wat uitgebreidere inspectie een rode plek op de bovenarm aan. Vreemd, vonden zij, gezien de pijn in de rug zat. De man bekende daarop dat hij zichzelf injecteerde met zijn eigen sperma.

„De patiënt onthulde dat hij zijn eigen sperma intraveneus had geïnjecteerd als een innovatieve methode om rugpijn te behandelen”, zo staat geschreven in de casestudie. „Hij bedacht de methode volledig onafhankelijk, zonder enig medisch advies.”

Eén ’spuit’ per maand

Na langer verhoor bleek dat de man zich eenmaal per maand injecteerde, via een naald die hij online had gekocht. Dat ging niet helemaal goed; de sperma had bijvoorbeeld gelekt in de weke delen van zijn arm.

Volgens dokters is deze zaak uniek, maar medische experimenten zijn natuurlijk niet nieuw. Wel is eens te meer duidelijk hoe schadelijk ze kunnen zijn, aldus de medici.