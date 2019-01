Verdachte van steekpartij instelling voortvluchtig

De medewerkster werd rond 17.50 uur met een voorwerp aangevallen. Zij raakte hierbij gewond en overgebracht naar het ziekenhuis. In de instelling worden jongeren met gedragsproblemen opgenomen. De verdachte is gevlucht en nog niet opgespoord. De politie zoekt hem en is een onderzoek gestart naar het gewelddadige incident.

