Boeren worden onterecht in kwaad daglicht gezet

Nederlandse boeren zijn volgens Geurts een voorbeeld voor de rest van wereld. Het CDA-Kamerlid vindt het hoog tijd dat we voor hen opkomen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Terwijl de wereld deze week op de internationale landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn vol bewondering kijkt naar onze vooruitstrevende agrarische sector, worden boeren in eigen land keer op keer aangevallen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts, landbouwwoordvoerder, verzet zich tegen deze in zijn ogen onterechte kritiek.