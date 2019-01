’Veel ideeën circuleren in Brussel over Brexit’

May en Macron (Frankrijk) op archieffoto. Ⓒ Reuters

BRUSSEL - Bussel is in gespannen afwachting van de volgende stappen van de Britse premier Theresa May richting de EU nu zij een motie van wantrouwen in het Lagerhuis heeft overleefd en premier blijft. Er circuleren „veel ideeën en gedachten” om te voorkomen dat de Britten de EU (en zichzelf) grote schade toebrengen door zonder afspraken de EU te verlaten, aldus een hoge ambtenaar, en een ervan is uitstel van de brexit.