Handgranaat winkel Bijlmer: ook explosief rond woning ondernemer

De eigenaresse van zowel de winkel op het Bijlmerpein in Amsterdam Zuidoost als de woning aan de Fokkeboom in Almere hangt direct de telefoon op als wordt gevraagd naar de twee incidenten.

De politie Amsterdam-Amstelland kan op dit moment nog niet bevestigen of beide zaken aan elkaar gelinkt zijn. De achtergronden van het neerleggen van de explosieven is „onderwerp van onderzoek”.

Maandagmorgen rond 04.45 uur werd het explosief op het Bijlmerplein opgemerkt. Volgens een getuige zat het vastgeplakt aan het rolluik. De politie zette de omgeving af en haalde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij. Voor negen uur werd de straat weer vrijgegeven. Het explosief is door de EOD meegenomen voor verder onderzoek.

Bewoners aan het Bijlmerplein maakten foto’s, waaruit blijkt dat het daar om een handgranaat gaat. Wat er precies voor explosief lag in de de Almeerse woonwijk, is nog niet bekendgemaakt door de politie Flevoland.

Woningen ontruimd

Zondagochtend rond half twaalf werden op last van de politie enkele huizen aan de Fokkeboom aan de Noorderplassen West in Almere ontruimd. Ook het huis van rapper en The voice of Holland-jurylid Ali B. zou daarbij ontruimd zijn, zo meldde RTL Nieuws. Enkele uren later mochten de bewoners hun huizen weer in.

Het is overigens de tweede keer in slechts vijf dagen tijd dat de bewoners van het Bijlmerplein ’s nachts worden opgeschrikt. In de nacht van woensdag op donderdag was er ook al een ramkraak bij juwelier Fancy Jewels. Een Audi reed de pui daar aan gruzelementen.