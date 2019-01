Blinde liefde: 1,1 miljoen weg

De vrouw was administratief medewerkster van een aantal Karwei-bouwmarkten. Ⓒ foto de telegraaf

DORDRECHT - Blinde liefde voor haar Afrikaanse Facebookvriend heeft een 51-jarige vrouw uit Hoogvliet ertoe bewogen maar liefst 1,1 miljoen euro naar de onbekende man over te maken. Inmiddels is bij Hannelore S. het besef doorgedrongen dat ze met open ogen in de mooie praatjes van de gehaaide oplichter is getrapt.