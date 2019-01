’Dijkhoff opperde hogere vliegtaks’

Dat bevestigen ingewijden die betrokken waren bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord. In het omstreden pakket aan groene maatregelen wordt geopperd om het bezit van een auto af te straffen met een maandelijkse ’innovatietoeslag’ van twee euro.

Om automobilisten een beetje te ontzien kwam Dijkhoff in een coalitieberaad met partijtoppers en ministers – het zogeheten cockpitoverleg – met een alternatief om geld op te halen voor het uitdelen van megasubsidies voor stekkerauto’s. Hij opperde tot verbazing van de coalitiepartners om dan maar de vliegtaks te verhogen van 7 naar 15 euro.

Volgens bronnen stelde het ChristenUnie-smaldeel daarop voor om de belasting op vliegtickets dan maar direct te verdriedubbelen. Uiteindelijk is besloten om zowel de innovatietoeslag als het plan van Dijkhoff te laten doorrekenen door de planbureaus. De verdrievoudiging waar de ChristenUnie van gecharmeerd was, bleek uiteindelijk de coalitie te ver te gaan.

Altijd openlijk pro-luchtvaart

Het is opmerkelijk dat uitgerekend de VVD met een hogere belasting voor de luchtvaart op de proppen komt. De liberalen hebben een warm hart voor de luchtvaartsector en hielden afgelopen jaar als enige een pleidooi voor snellere groei van Schiphol.

De partij komt er in debatten openlijk voor uit dat ze de bestaande plannen voor een vliegtaks van zeven euro niets vindt. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra noemde het bijvoorbeeld „een lelijk ding” en ook van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is bekend dat ze er geen fan van is.

’Eerlijker’

Een zegsman van de VVD bevestigt dat Dijkhoff een verhoging van de vliegtaks heeft geopperd om als één van de alternatieven door te laten rekenen. Het is volgens de fractievoorzitter ’sowieso eerlijker’ dan de automobilist die geen andere keus heeft op extra kosten te jagen. De woordvoerder benadrukt dat pas na de doorrekening van de planbureaus politiek wordt besloten wat er werkelijk terechtkomt van de groene belastingverhogingen.

De luchtvaartsector verzet zich al maanden tegen de invoering van een nationale vliegbelasting. De KLM vindt het onbegrijpelijk dat de inkomsten niet worden gebruikt voor innovatie om vliegen schoner te maken, maar rechtstreeks verdwijnen in de schatkist.