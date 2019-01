Slachtoffer Ellen lijdt nog altijd onder trauma’s door misbruikdokter Maarten B.

Na gefilmd te zijn door Maarten B. is Ellen zelfs thuis bang voor verborgen camera’s. Haar grootste vrees is dat de beelden die de ontuchtarts van haar maakte op internet belanden. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ze was altijd al een preuts meisje, dus toen Ellen* bij huisarts Maarten B. kwam wegens duizeligheid en haar bh moest uittrekken, voelde dat vies. Nu ze weet dat ze door de misbruikdokter ook stiekem is gefilmd, is ze compleet gebroken. De nu 30-jarige Uithoornse vreest dat het ’roofdier’ nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt. „Dit kan het topje van de ijsberg zijn.”