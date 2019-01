Droogte lijkt voorbij door ’golfje uit Duitsland’

Nancy van Maanen woont weer waterpas. Ⓒ APA

Amsterdam - De grote droogte in Nederland lijkt voorbij. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel geopend vanwege het stijgende water in de Rijn, veroorzaakt door regen in Duitsland. Woonboten die een paar maanden geleden nog muurvast lagen aan drooggevallen rivierbeddingen, drijven weer.