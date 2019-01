Dronken man schrikt, rijdt van dijk en valt in slaap

Ⓒ Politie Culemborg

Culemborg - Een man is in de nacht van woensdag op donderdag van een dijk in Culemborg gereden en vervolgens in slaap gevallen. Agenten zagen het busje en besloten een kijkje te nemen. De man sliep. Toen de dienders hem wakker maakten verklaarde hij te zijn geschrokken van een ’konijn’ en zo van de weg te zijn geraakt.