Treinverkeer Schiphol beperkt door onderhoud

AMSTERDAM - Spoorbeheerder ProRail werkt de komende dagen aan het spoor op en rond de luchthaven Schiphol. Die werkzaamheden beginnen donderdag. De eerste twee dagen kunnen reizigers nog met de trein vanuit de richting Amsterdam op Schiphol komen, maar in het weekend van 19 en 20 januari is de luchthaven helemaal niet bereikbaar per trein.