Stoffelijk overschot gevonden na brand Hillegom

De brandweer weet niet of de vermiste persoon in het pand aanwezig was toen de brand uitbrak. Ⓒ Flashlight Fotografie

HILLEGOM - In een kraakpand in de Stationsweg in Hillegom heeft een grote brand gewoed. Na de brand is een stoffelijk overschot aangetroffen in de woning. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.