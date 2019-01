’BV Nederland verdient miljoenen aan cannabismarkt’

Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - De snelgroeiende cannabisindustrie betekent kassa voor Nederland. Tientallen Nederlandse bedrijven in de tuinbouwsector verdienen ’honderden miljoenen euro’s’ in deze nieuwe markt, blijkt uit een rondgang van RTL Z. Maar ze praten er liever niet over. „We hebben ook klanten in het Midden-Oosten.”