Ex-miss België gestalkt door Nederlander

Ilse de Meulmeester, bij onze zuiderburen ook bekend van een aantal tv-programma’s, werd in 2013 aangereden door J.P., En daar begon alle ellende voor de nu 47-jarige. De man was het niet eens met de afhandeling van het ongeluk en heeft een privé detective ingeschakeld.

J.P. heeft zelfs een advertentie laten plaatsen waarin hij getuigen zoekt van het ongeluk zes jaar geleden tussen de blauwe Porsche Cayenne en de zwarte Range Rover Sport.

Ilse noemt de man ’een ziekelijke stalker’. Na hun ontmoeting op een exclusief feestje enkele jaren geleden, leken ze eerst goed bevriend. Maar geleidelijk doken verhalen op over toenemende problemen. En dat zou in april 2013 geleid hebben tot die – volgens De Meulemeester – opzettelijke aanrijding in Antwerpen, waaraan ze een whiplash overhield en haar zoon een ontwrichte knie.

Dat hij Ilse De Meulemeester gestalkt zou hebben, ontkent J.P. Ook de aanrijding zou echt een ongeluk zijn geweest. P. zette een advertentie in enkele Belgische kranten. UIt de tekst blijkt dat hij nu getuigen van het ongeluk zoekt.

J.P. heeft nu tegen Ilse De Meulemeester aangifte gedaan wegens laster.