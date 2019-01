'Een wonder dat Merwedebrug nog staat’

Dit stellen emeritus hoogleraar veiligheidskunde en rampenbestrijding Ben Ale en hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft in EenVandaag. Dat doen zij na bestudering van een rapport van organisatieadviesbureau Berenschot dat de gang van zaken onderzocht rond het afsluiten van de Merwedebrug in 2016. De Merwedebrug, die in oktober 2016 plotseling werd afgesloten voor vrachtverkeer vanwege ‘haarscheurtjes’ blijkt op dat moment nog een ‘restlevensduur van 6 dagen’ te hebben. Ben Ale noemt het ‘een wonder’ dat de brug er nog staat.

Volgens de specialisten op het gebied van veiligheid en constructieleer aan wie EenVandaag het document heeft voorgelegd, maakt het rapport duidelijk dat de brug in de A27 bij Gorinchem op instorten stond en roept het vragen op over de kwaliteit van het toezicht op bruggen in Nederland.