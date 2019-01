Correspondent van FD Turkije uitgezet

De Turkse politie hield Boersma woensdagochtend in Istanbul aan toen ze zich meldde bij de immigratiedienst voor verlenging van haar verblijfsvergunning. Op een politiebureau kreeg ze te horen dat Turkije haar het land uitzet. Dat zou om ’veiligheidsgerelateerde’ redenen zijn. Verdere toelichting hierop kreeg de Nederlandse correspondent niet.

Boersma had net vorige week een Turkse perskaart voor 2019 gekregen. Ze was sinds begin 2017 als correspondent in Turkije actief voor het FD, dagblad Trouw en het tijdschrift One World.

Boersma en het FD vechten de uitzetting juridisch aan vanuit Nederland. Hoofdredacteur Jan Bonjer van Het Financieele Dagblad zegt in een reactie ’diep geschokt’ te zijn over de uitzetting. „Ans deed haar werk verstandig en verantwoord. Deze maatregel is een flagrante schending van de persvrijheid. Het is buitengewoon triest dat journalisten in Turkije niet ongestoord hun werk kunnen doen.”