Ex die Utrechtse studente doodstak voor rechter

Volgens het Openbaar Ministerie had het slachtoffer, ook wel Sammy G. genoemd, de relatie met de verdachte beëindigd. Maar hij bleef haar echter lastig vallen en stalken. Voor het stalken zou hij ook drie dagen vast hebben gezeten. Daarnaast kreeg de ex een contact- en locatieverbod opgelegd.

Toch wist de verdachte in de zomer het studentenhuis aan de Bosboomstraat binnen te dringen. Daar zou hij de studente hebben neergestoken.

Saskia Belleman is vanaf ongeveer 11.00 uur in de rechtbank aanwezig en zal live verslag doen via twitter.