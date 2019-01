Verdachte moord studente drong al eens haar woning binnen

Als de nabestaanden van de 24-jarige studente verpleegkunde Laura al hadden gehoopt dat ze iets wijzer zouden worden, dan kwamen ze vanmorgen in de rechtbank van Utrecht bedrogen uit.

Laura Korsman werd in haar woning aan de Utrechtse Bosboomstraat doodgestoken. Volgens het Openbaar Ministerie door haar 31-jarige ex-vriend Zamir A., die niet zou hebben kunnen verkroppen dat Laura de relatie beeïndigde.

Zamir A. stalkte haar, belde, sms’te en appte voortdurend, stond met bloemen voor de deur, of drong via het balkon haar woning binnen. Hij zat voor zijn gedrag eens drie dagen in hechtenis, en kreeg een contact- en locatieverbod opgelegd. Laura Korsman kreeg een alarmknop waarmee ze in noodgevallen de politie kon alarmeren. Dat bleek tevergeefs.

’Traumatisch drama’

De verdachte zat vandaag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de strafzaak in de verdachtenbank omdat de rechtbank wilde dat hij aanwezig zou zijn. Zelf zei hij met verstikte stem dat hij was gekomen „om het verlies en verdriet over het verlies van Laura te delen met de nabestaanden.” Het overlijden van zijn ex-vriendin noemde hij „een zeer ernstig, traumatisch drama.”

Tijdens verhoren bij de politie heeft hij tot nu toe gezegd dat hij wel in de woning was, maar zich niet kan herinneren wat zich daar heeft afgespeeld. Vragen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie wilde hij niet beantwoorden. Op zijn weg terug naar het cellenblok keurde hij de nabestaanden op de publieke tribune, met wie hij zei het verlies en verdriet te willen delen, geen blik waardig.

Urine drinken

Zamir A. zou zelf ooit zijn mishandeld door het inmiddels verboden broederschap Catervarius, omdat hij ze nog 150 euro schuldig was voor een beveiligingsklus. Hij zou zijn gedwongen om urine te drinken, met een bijl op de knieën zijn geslagen, en kreeg een pistool op het hoofd gezet. Daar zou hij een ernstig trauma aan hebben overgehouden.

Het Pieter Baan Centrum heeft een onderzoek gedaan naar zijn geestvermogens. Dat zal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 14 mei aan de orde komen.

Op het gebied van mishandeling is Zamir A. geen onbeschreven blad. Hij werd al eens eerder, in 2011, veroordeeld voor mishandeling van een ex-vriendin.

Op 16 april is er nog een pro formazitting in de zaak, waarna op 14 mei de inhoudelijke behandeling volgt.

